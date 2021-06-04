Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat... Çok kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı