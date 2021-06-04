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Giriş Tarihi: 4.6.2021 19:31 Son Güncelleme: 4.6.2021 19:43

'den uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat... Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat... Çok kuvvetli geliyor

haberleri: Genel Müdürlüğü, 5-9 Haziran tarihlerini kapsayan tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; 5 Haziran Cumartesi günü Bolu, Düzce ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu birçok ilde yağış beklenirken, bazı bölgelere de uyarılarda bulunuldu. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde sağanak yağış etkili olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 5 Haziran Cumartesi günü birçok kentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve hava durumu raporu...

SON DAKİKA: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Orta Karadeniz ile Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Güney Ege'de kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 28°C

Az bulutlu

MANİSA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleriçok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağılı

ANTALYA 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 6°C, 18°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat... Çok kuvvetli geliyor
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