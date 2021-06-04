Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat... Çok kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 5 Haziran Cumartesi günü birçok kentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte son dakika haberinin detayları ve hava durumu raporu...
SON DAKİKA: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Orta Karadeniz ile Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Güney Ege'de kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleriçok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağılı
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu