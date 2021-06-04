Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim"

Bakan Koca sosyal medya hesabından, hem vefat sayılarının aylar sonra çift haneli rakamlara inmesini hem de aşı sayısındaki artışa yönelik açıklama yaptı.

Koca paylaşımında:

"VEFAT SAYIMIZ BUGÜN 100'ÜN ALTINA İNDİ. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.

AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.