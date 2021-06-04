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Giriş Tarihi: 5.6.2021 00:00

Sağlık Bakanı paylaştı: "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim" ifadelerini kullandı. İşte Koca'nın vefat sayıları ve aşılamayla ilgi o paylaşımı:

Bakan Koca sosyal medya hesabından, hem vefat sayılarının aylar sonra çift haneli rakamlara inmesini hem de aşı sayısındaki artışa yönelik açıklama yaptı.

Koca paylaşımında:

"VEFAT SAYIMIZ BUGÜN 100'ÜN ALTINA İNDİ. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.
AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: "Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim"
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