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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:57

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

’ın ilçesinde kaza geçiren Tank nakil aracında şehit düşen 2 uzman çavuş ile Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde şehit düşen 1 uzman çavuşun cenazeleri düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Sabah saatlerinde Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehitlerimizin cenazeleri Hatay Hava Limanına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi Aksaray'a, Kırıkhan'da meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'nun (28) Mardin'e, Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın (28) cenazesi de Afyonkarahisar'a gönderildi.

Şehitleri taşıyan uçak önce Mardin'e ardından Aksaray ve son olarak Afyonkarahisar'a uğrayacak. Hatay Hava Limanında düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, MKÜ Rektörü Prof.Dr. Hasan Kaya, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, askeri erkan ve kurum müdürleri katıldı.

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Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
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