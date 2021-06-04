SON DAKİKA! 4 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 30 Mayıs tarihinde 218 bin 957 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı uzun bir süreden sonra en düşük seviyesini gördü ve 7 binin altına gerileyerek 6 bin 933 oldu. Hasta sayısı 582 olurken, ağır hasta sayısı ise bin 390 olarak kayıtlara geçti. Dün, 134 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayımız 47 bin 405 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 763 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye çıktı. Öte yandan bugüne kadar 53 milyon 919 bin 848 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 242 bin 911 oldu.