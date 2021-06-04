Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! FETÖ'cü Kaval ve Girdap hakkında dava açıldı

İddianamede, 3 Mart 2021'de ABD'nin New York şehri Times Meydanı'ndaki billboardlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren afişlerin yer aldığı, inceleme üzerine söz konusu organizasyonun, FETÖ'ye ait bir firma tarafından düzenlendiği, organizasyonun üst düzey yöneticilerinin şüpheliler Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval olduğu tespitine yer verildi.

KAVAL'IN ORGANİZASYONUN YÖNETİCİSİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Şüpheli Kaval'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, FETÖ'ye müzahir ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye Avukatları) isimli organizasyonun yöneticisi olduğu kaydedildi.

Kaval'ın, FETÖ'ye müzahir ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şüpheli hakkında başka bir suçtan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu belirtildi.