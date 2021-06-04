Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta fabrika açılışında önemli açıklamalar

ÖNCE YATIRIM İSTİHDAM ÜRETİM SON OLARAK DA İHRACAT

Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam, üretim ve son olarak da ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Yetmez, bunu yayılmacı ihracat anlayışıyla geliştireceğiz. Her sektör için özenle çalışılmış teşvik, destek programlarımızla yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. MFA Maske'yi de devletimizin sağladığı teşviklerden faydalandırdık. Şirketin yeni yatırımların arefesinde olduğunu öğrenmekten de bahtiyarlık duyuyorum.

Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır.