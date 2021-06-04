Son dakika: Dünya Çevre Günü'ne Türkiye'den imza! Dev proje açılıyor: Hem çevreci hem son teknoloji...

GÖLDE DİP TEMİZLİĞİ

Van Gölü kıyısında ciddi dip çamurunun olduğunu anlatan Vali Bilmez, "Tuşba ilçesi ile YYÜ arasında yer yer kokudan insanların gezemeyeceği durum söz konusu. Bunu da ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi ve Çevre Şehircilik Bakanı'mıza ilettiğimizde sağ olsunlar, bakanlıktan 10 milyon hibe desteği belediyemize verdiler. 10 milyon da belediyeden katkı sunarak, bunun temizliğine başlayacağız. Sembolik olarak sayın bakamınızın gelişinde bu başlatıldı ama bundan sonraki işimiz gölde dip çamurunun temizlenmesi. Bu da yetmiyordu. Bizim şehir merkezinde sahil kenarında 300 civarında ahır vardı. Bunların hepsini kaldırdık. Şu anki hedefimiz Van Gölü ile Van halkını buluşturmak. Edremit, İpekyolu, Tuşba ve büyükşehir belediyemizin bu yönde büyük çalışmaları var. Edremit ilçesinden üniversiteye kadarki sahilde yol çalışmamız var. İnşallah bu da bitince Van halkının artık gölün kenarında gezebilecekleri, futbol, tenis, basketbol gibi sportif aktiviteleri yapabilecekleri bir alan olacak. Sayın bakanımızdan talebimiz, Van Gölü'nü bütüncül yönetimle koruma altına alınmasıydı. Koruma için talimatlarını verdiler. Bu da bizim için güzel bir gelişme oldu. Tesisimiz, 180 milyona mal oldu. Gölde dip temizliği yapıldıktan sonra tesisimiz artık Van Gölü'nün temizliğine katkı sunacak" diye konuştu.