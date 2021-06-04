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Giriş Tarihi: 4.6.2021 17:39 Son Güncelleme: 4.6.2021 18:11

SON DAKİKA! FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
SON DAKİKA! FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Son Dakika Haberi... İstanbul'da üzerinde seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Köprü tek yönlü trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı.

Son Dakika Haberi... Saat 17.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşlar yangını söndürme tüpleriyle müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar olaya yangın tüpleri ile müdahale etti.

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SON DAKİKA! FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
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