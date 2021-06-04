SON DAKİKA! FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Son Dakika Haberi... Saat 17.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşlar yangını söndürme tüpleriyle müdahale etti.