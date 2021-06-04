SON DAKİKA! FSM Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Son Dakika Haberi... Saat 17.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araca vatandaşlar yangını söndürme tüpleriyle müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sürücü tarafından yolun sağına çekilen araçtaki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yangın nedeniyle araç çevresinde güvenlik önlemi alınırken, köprü üzerinde trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Köprüye Anadolu yakasından girişte uzun araç kuyruğu oluştuğu görüldü.
SON DAKİKA! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç yanıyor | Video
Öte yandan bölgedeki vatandaşlar olaya yangın tüpleri ile müdahale etti.