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Giriş Tarihi: 4.6.2021 18:30 Son Güncelleme: 4.6.2021 19:15

SON DAKİKA HABERİ: Asırlık rüya gerçek oluyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıklayacak

SON DAKİKA HABERİ: Asırlık rüya gerçek oluyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıklayacak

'nin asırlık projesi 'nin temeli, Başkan 'ın katılımıyla 'ta atılıyor. 'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Başkan Erdoğan açılışta merakla beklenen müjdeyi de duyuracak. İşte tarihi günden son dakika gelişmeleri:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katıldı. Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atılıyor.

Açılışta Başkan Erdoğan merakla beklenen müjdeyi de açıklayacak.

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TÜRKİYE'NİN YENİ ENERJİ ÜSSÜ OLACAK
Başkan Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alacak. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik edecek. Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak.

DOĞAL GAZIN KARAYA ÇIKTIĞI İLK NOKTA
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye'ye yayılmasında ilk nokta olacak. Karadeniz gazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak.

Zonguldak merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste, üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Asırlık rüya gerçek oluyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıklayacak
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