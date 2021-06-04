SON DAKİKA HABERİ: Asırlık rüya gerçek oluyor! Başkan Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katıldı. Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atılıyor.

Açılışta Başkan Erdoğan merakla beklenen müjdeyi de açıklayacak.

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TÜRKİYE'NİN YENİ ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

Başkan Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alacak. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik edecek. Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak.

DOĞAL GAZIN KARAYA ÇIKTIĞI İLK NOKTA

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye'ye yayılmasında ilk nokta olacak. Karadeniz gazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak.

Zonguldak merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste, üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek.