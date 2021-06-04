SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı

ŞİMDİ TARİHİ ANA ŞAHİTLİK ETMEK ÜZERE FİLYOS'TAYIZ

Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı.

Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

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ÜLKEMİZİ İLK 10 EKONOMİYE ÇIKARMANIN ÖNEMLİ ALTYAPILARINDAN BİRİDİR

Mendireği ile limanı ile aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz gayet muhteşem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde ülkemizi ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir."