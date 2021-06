SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı

"DENİZDEKİ DOĞALGAZI KARAYA ÜÇ ETAPTA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

"YENİ SAHALARA AÇILACAĞIZ"

Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işte her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek ardından yeni sahalara açılacağız. Deniz ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde geldiğimiz yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Nice sıkıntı, tuzak, sabotaj, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih gemileri karadan yürütmüştü, biz de sinsi ayak oyunlarını, ekonomik engeli aşarak ülkemizi 2023'ün eşiğine getirdik. Temelini attığımız doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİMİNİ HER GEÇEN YIL ARTIRIYORUZ"

Tüm aşamalarda emeği geçen, katkısı olan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır ve Kırklareli'deki üç kuyuda yeni petrol keşfi yapmıştık. Son 3 yılda günlük petrol üretimimizi 61 bin varile çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl artırıyoruz. 96 bin megawatın 61 bin megawatını yerli enerji olarak hallettik.

"KALKINMA ATILIMLARIMIZI 81 VİLAYETİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİLETTİK"

Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi milletimizdir. Demokrasi ve özgürlükleri toplumun her kesimine yayan yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik.