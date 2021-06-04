SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan merakla beklenen müjdeyi de açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Kıymetli Zonguldaklılar, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık.
Bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır.
Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik.
Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz."
Kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesisleri olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Koca Yusuf adı verilen burada Türk biomaskesiyle Türk polisine sunulan tam ve yarı gaz maskeleri de burada üretilecek. İhracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması, iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum.
ŞİMDİ TARİHİ ANA ŞAHİTLİK ETMEK ÜZERE FİLYOS'TAYIZ
Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı.
Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği ticaret ve sanayi alanı olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi... | Video
ÜLKEMİZİ İLK 10 EKONOMİYE ÇIKARMANIN ÖNEMLİ ALTYAPILARINDAN BİRİDİR
Mendireği ile limanı ile aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz gayet muhteşem mendireği ile olsun, iç dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedefimizde ülkemizi ilk 10 ekonomiye çıkarmanın önemli altyapılarından biridir."
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI:
Fatih Sondaj Gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.
"ŞİMDİ KİRALAMA USULÜ GERİDE KALDI"
Biz yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle sismik araştırmalarını hem de sondaj araştırma çalışmalarını yapıyoruz. Bütün bunları yaparken acaba kim ne der yok, ya biz ne deriz var. Karar bizim.
"HEM DENİZ HEM KARADA BU İŞİ BİR AN ÖNCE BİTİRMEKTE KARARLIYIZ"
Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem deniz hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız.
"DENİZDEKİ DOĞALGAZI KARAYA ÜÇ ETAPTA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"
Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemiz en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğalgazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri. Karada doğalgazı işleyecek, kullanıma hazır hale getirecek tesis. Üçüncü aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.
"YENİ SAHALARA AÇILACAĞIZ"
Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işte her yatırım, her çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek ardından yeni sahalara açılacağız. Deniz ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde geldiğimiz yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür.
"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"
Nice sıkıntı, tuzak, sabotaj, ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Ecdadımız Fatih gemileri karadan yürütmüştü, biz de sinsi ayak oyunlarını, ekonomik engeli aşarak ülkemizi 2023'ün eşiğine getirdik. Temelini attığımız doğalgaz kara bağlantı ve işleme tesisinin bir an önce tamamlanması ümidiyle şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
"RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİMİNİ HER GEÇEN YIL ARTIRIYORUZ"
Tüm aşamalarda emeği geçen, katkısı olan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır ve Kırklareli'deki üç kuyuda yeni petrol keşfi yapmıştık. Son 3 yılda günlük petrol üretimimizi 61 bin varile çıkardık. Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını, güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl artırıyoruz. 96 bin megawatın 61 bin megawatını yerli enerji olarak hallettik.
"KALKINMA ATILIMLARIMIZI 81 VİLAYETİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİLETTİK"
Biz eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi milletimizdir. Demokrasi ve özgürlükleri toplumun her kesimine yayan yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik.