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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:28 Son Güncelleme: 4.6.2021 16:30

Son dakika: Pazar günü onlar da sokağa çıkma yasağından muaf olacak!

Son dakika: Pazar günü onlar da sokağa çıkma yasağından muaf olacak!

Son dakika haberine göre; 'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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Son dakika: Pazar günü onlar da sokağa çıkma yasağından muaf olacak!
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