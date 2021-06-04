Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:28Son Güncelleme: 4.6.2021 16:30
Son dakika: Pazar günü onlar da sokağa çıkma yasağından muaf olacak!
ABONE OL
Son dakika haberine göre; Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Pazar günü onlar da sokağa çıkma yasağından muaf olacak!