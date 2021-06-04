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Giriş Tarihi: 4.6.2021 16:03

Trabzon’da FETÖ operasyonu: Biri hükümlü 3 kişi yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da FETÖ operasyonu: Biri hükümlü 3 kişi yakalandı

Trabzon’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan doktor ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan ve Büşra Güler isimli kadınlar, ’da yakalanarak gözaltına alındı. Önder, Emniyet’teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orman ve Güler’in ise Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürdüğü belirtildi.

Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ByLock kullanıcısı Avni Mustafa Önder (38) isimli hükümlü Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Organize Şube ekipleri tarafından çalışmakta olduğu özel hastanede yakalandı.

Önder'in Bank Asya'da Artıran Hesap sahibi olduğu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Önder, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık cezasını yatmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca; FETÖ'ye üye, ByLock kullanıcısı, terör örgütüne ait eğitim kurumlarında çalışan, askeri mahrem yapılanmasında görevli olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan Dilek Orman (37) ile örgüt içi BTM (Bölge Talebe Mesulü) ve Çarşıbaşı ilçe sorumlusu olduğuna dair beyan veren ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ev hanımı Büşra Güler (31) isimli şüpheliler ise Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen Orman ve Güler'in Trabzon Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Trabzon’da FETÖ operasyonu: Biri hükümlü 3 kişi yakalandı
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