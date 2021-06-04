Trabzon’da FETÖ operasyonu: Biri hükümlü 3 kişi yakalandı

Trabzon'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ByLock kullanıcısı Avni Mustafa Önder (38) isimli hükümlü Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Organize Şube ekipleri tarafından çalışmakta olduğu özel hastanede yakalandı.

Önder'in Bank Asya'da Artıran Hesap sahibi olduğu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Önder, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık cezasını yatmak üzere tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca; FETÖ'ye üye, ByLock kullanıcısı, terör örgütüne ait eğitim kurumlarında çalışan, askeri mahrem yapılanmasında görevli olduğu tespit edilen ve firari olarak aranan Dilek Orman (37) ile örgüt içi BTM (Bölge Talebe Mesulü) ve Çarşıbaşı ilçe sorumlusu olduğuna dair beyan veren ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ev hanımı Büşra Güler (31) isimli şüpheliler ise Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'a getirilen Orman ve Güler'in Trabzon Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.