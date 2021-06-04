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Giriş Tarihi: 4.6.2021 10:40

Vali Yerlikaya'dan eğitim öğretime müjde

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Vali Yerlikaya'dan eğitim öğretime müjde

Valisi , hayırsever vatandaşların 2020 ve 2021 yılında verdiği desteklerle eğitim öğretime büyük katkı sağlayacak protokollerin imzalandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 ve 2021 yılında 36 hayırsever vatandaşın eğitim öğretime verdiği desteğin protokollerle resmiyet kazandığının bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Yerlikaya, 36 vatandaşla imzalanan protokoller ile 27 okula toplam 602 derslik, 2 spor tesisi, 2 konferans salonu, bir Atölye ve 4 ilave tesis yapılacağını kaydetti.

Desteklerin 583 milyon lirayı aştığını aktarak Vali Yerlikaya, desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlara gönülden teşekkür ettiğini ifade ederek "Hayırlı olsun" dedi.

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Vali Yerlikaya'dan eğitim öğretime müjde
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