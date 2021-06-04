Vali Yerlikaya'dan eğitim öğretime müjde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 ve 2021 yılında 36 hayırsever vatandaşın eğitim öğretime verdiği desteğin protokollerle resmiyet kazandığının bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Yerlikaya, 36 vatandaşla imzalanan protokoller ile 27 okula toplam 602 derslik, 2 spor tesisi, 2 konferans salonu, bir Atölye ve 4 ilave tesis yapılacağını kaydetti.

Desteklerin 583 milyon lirayı aştığını aktarak Vali Yerlikaya, desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlara gönülden teşekkür ettiğini ifade ederek "Hayırlı olsun" dedi.