2022 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye önemli görev! Onay çıktı...

ŞAMPİYONANIN GÜVENLİĞİ

Komisyondaki görüşmeler sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, niyet mektubunun kapsamı hakkında bilgi verirken, "2022 Dünya Kupası hazırlıklarında Katar tarafının talebi doğrultusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştireceğiz. Karşılıklı ziyaretler yapılması, kurs, eğitim ve tatbikatlar düzenlenmesini de bu kapsamda öngörüyoruz" dedi.

Kıran, niyet beyanının kabul edilmesinden sonra uygulamaya ilişkin bir de protokol hazırlanıp yine TBMM gündemine taşınacağına dikkat çekti. Kıran, organizasyon için kaç polisin Katar'a gideceğine ilişkin soruları yanıtlarken, şöyle dedi:

"Bugünlerde Katar heyeti de ülkemizde bu anlaşma detaylarının müzakeresini yapıyorlar... Aslında polis kuvvetlerimizin bu organizasyonda Katar'a yardımcı olması, Katar'la iş birliği içerisine girmesi öngörülüyor. Sayısı, uygulaması, içeriği, kapsamı niyet beyanı kabul edildikten sonra uygulama protokolüyle tekrar ele alınacak. Şu anda da ülkemizde bulunan Katar heyeti ile emniyet yetkililerimiz bunun detaylarını görüşüyorlar... Katar'ın, tabii, başka ülkelerden de arayışları olduğunu biliyoruz ama bu kadar büyük çaplı ölçekte sadece Türkiye'nin desteği olacak 2022 organizasyonunda."

Sözleşme kapsamında polis, çevik kuvvet polisinin Katar'a gideceğine dikkat çeken Kıran, "Katar'ın kendi iradesiyle ve kendi arzusuyla gerçekleştirmiş olduğu bir iş birliği. Bu konuda da sorumluluk tamamen Katar tarafında olacak" diye konuştu.