Annelerin yüreği kırmızı çizgimiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da HDP İl binası önünde evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında annelere kırmızı karanfil veren Bakan Kasapoğlu, "Annelerin yüreği bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 641'inci gününe girdi. 226 ailenin sürdürdüğü oturma eylemindeki anneleri dün de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ziyaret etti.Aileleri tek tek dinleyen Kasapoğlu, annelere kırmızı karanfil verdi. Annelerin çocukları için başlattığı bu onurlu mücadelenin ve haysiyetli direnişin yanında olduklarını belirten Kasapoğlu, "Bu ülkenin her bir evladı bizim gözbebeğimiz. Bu vatanın analarının hüznü bizim hüznümüz ve onların yüreği bizim kırmızı çizgimiz. Analarımızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlamlı mücadelede imkânlarımızla, yüreklerimizle desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.Terör örgütü PKK'nın yıllarca bu topraklarda annelerin gözyaşını akıttığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, birbirinden değerli Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin, inşallah analarına kavuşacağını söyledi. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ve şanlı bayrağın ilelebet payidar olacağını ifade eden Kasapoğlu, "Hepsi birbirinden değerli gençlerimizle birlikte yarınlarımıza daha güçlü yürüyeceğiz" diye konuştu. Anneler ise, ziyaretinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.