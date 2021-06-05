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Giriş Tarihi: 5.6.2021 23:00 Son Güncelleme: 5.6.2021 23:02

Bakan Selçuk 'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Başlangıç olması dileğiyle

Bakan Selçuk LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Başlangıç olması dileğiyle

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Selçuk, "Sevgili Gençler, Hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun, LGS’nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek binlerce öğrenci için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bakan Selçuk, "Sevgili gençler, Hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

"SİZİN İÇİN BAŞLANGIÇ OLMASI DİLEĞİYLE"

Açıklamalarına devam eden Selçuk, "Sonuçlar nasıl olursa olsun, LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Başlangıç olması dileğiyle
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