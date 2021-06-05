Bakan Selçuk LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi: Başlangıç olması dileğiyle

"SİZİN İÇİN BAŞLANGIÇ OLMASI DİLEĞİYLE"

Açıklamalarına devam eden Selçuk, "Sonuçlar nasıl olursa olsun, LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.