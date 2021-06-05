Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması



"61 MİLLET BAHÇESİ TAMAM"

Millet Bahçesi projelerine ilişkin konuşan Bakan Kurum, "12 Haziran 2018'de, 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi müjdesini vermiştiniz. Şu ana kadar 61 millet bahçemizi tamamladık. 263 millet bahçemizin çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil ve açık alanların milletimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebepten bahçelerimizi; bostanlardan koku bahçelerine, göletlerden oyun alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik alanlarına kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserlerle donattık" dedi.



2023'TE 81 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Bakan Kurum, "Covid-19 salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil ve açık alanların milletimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebepten bahçelerimizi; bostanlardan koku bahçelerine, göletlerden oyun alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik alanlarına kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserlerle donattık. Bahçelerimize, onbinlerce ağaç diktik, çiçeklerle bezedik. Bahçelerimizin ilk fidanlarıyla buluştuğu andan işletmesine kadar on binlerce kardeşimizi istihdam ettik. Şehirlerimiz için yeni cazibe alanları oluşturduk, ekonomimize katkı sağladık. Millet bahçelerimiz, milletimizden çok büyük teveccüh gördü. Bugün sadece illerden değil, ilçelerimizden, beldelerimizden talepler alıyoruz. Bu gösteriyor ki; 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizin inşallah çok daha üzerine çıkacağız. Ve bu hedefi Allah'ın izni, sizin liderliğiniz, milletimizin desteğiyle 2023 yılına kadar tamamlayacağız. Ülkemizdeki tüm millet bahçelerini, korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı, yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz" dedi.