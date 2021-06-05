CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler: İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu

İsrail'in Filistin'deki barbarlığına en sert tepki Türkiye'den geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek dünya liderleriyle Filistin konusunu görüştü. Gazze'deki zalimliğin durması masum sivil ve çocukların ölmemesi için dünyaya çağrıda bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise skandal açıklamalarına yenisini ekleyerek akıldışı ifadelerde bulundu...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan skandal açıklama! Çocuk katili İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu

İşgalcilerin saldırılarında şehit olan çocukları gündeme taşıyan ABD'deki The New York Times gazetesi, "Onlar sadece çocuktu" manşetini attı.