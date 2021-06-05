Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çiftçilere çağrı: Desteklerden faydalanın

Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat İstişare Toplantısına katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, Yozgat merkez ve ilçelerinde ihtiyaçlar dahilinde doğrudan görüşmeler yapıldığını ve çözümler için kentte olduklarını aktardı.

ALT YAPI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) devreye girmesi ile vatandaşların Sivas ve Yozgat'a araçları ile gitmeyi bırakacaklarını vurgulayan Oktay, trendeki konforun rahatlığının önemini ifade etti. Oktay, inşaatı devam eden havalimanında inceleme yaptıklarını, altyapı çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını ve planlandığı gibi inşaatın 2022 yılında bitirileceğini belirtti.