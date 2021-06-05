Eski cezaevi müdürü Pensilvanya bekçiliği yapmış

FETÖ'NÜN adalet yapılanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Örgütün Samsun dar bölge sorumlusu olan eski Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bahattin Benli'nin, görev yaptığı dönemde Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu evin kapısında bekçilik yaptığı ve gelen misafirleri karşıladığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık A.V., 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Benli ile birlikte gerçekleştirdikleri Pensilvanya ziyaretini anlattı. Benli, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra KHK ile ihraç edilmişti.