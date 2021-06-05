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Giriş Tarihi: 5.6.2021 11:56 Son Güncelleme: 5.6.2021 11:59

Eski cezaevi müdürü bekçiliği yapmış

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski cezaevi müdürü pensilvanya bekçiliği yapmış

FETÖ'nün adalet yapılanması soruşturmasında Samsun Dar Bölge sorumlusu eski Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bahattin Benli'nin görev yaptığı dönem 'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu evin kapısında bekçilik yaptığı ve gelen misafirleri karşıladığı ortaya çıktı. Soruşturmada, gizli tanık Gülen'in adalet yapılanmasının başındaki Türkiye imamı olan firari Ahmet Çağlayan'dan yargı ve dava dosyalarıyla ilgili bilgileri de yüz yüz görüşerek aldığını anlattı.

Çorum L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu eski müdürü olan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra KHK ile ihraç edilen Bahattin Benli'nin FETÖ terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya'daki evine gittiğini ve örgüt üyelerini karşıladığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı dava dosyalarında eski cezaevi müdürünün adliyede olan medyatik ve gündem yaratacak işleri de takip ederek Ankara'ya bildirdiği belirlendi.

"KAPIDA BEKÇİLİK YAPIYORDU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Samsun Dar Bölge 5A sorumlusu ve eski cezaevi müdürü Bahattin Benli hakkında ifade veren A.V. birlikte gerçekleştirdikleri Pensilvanya ziyaretini anlattı. 2015'te Amerika'ya gittiğini kaydeden A.V, Harun kod adlı kişinin kendisine bir numara verdiğini aradığında eski cezaevi müdürü Bahattin Benli'nin kendisini Pensilvanya'ya götürdüğünü söyledi. Benli'nin Pensilvanya'daki malikane girişinde durduğunu anlatan A.V ifadesinde, "Malikaneye girerken telefonlarımızı aldılar, x-ray gibi bir cihazdan geçtik ve malikaneye girdik, buraya girerken bizi birbirimizle konuşmamamız, tanışmamamız hususunda uyardılar" dedi.

TÜRKİYE İMAMINDAN GÜLEN'E BRİFİNG

FETÖ'nün adalet yapılanması Türkiye imamı olan firari Ahmet Çağlayan'ın ise Türkiye genelindeki adliye mesulleriyle Ankara'da her ay toplantı yaptıkları ve topladığı bilgileri bizzat Amerika'ya giderek örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e ilettiği tespit edildi. Dava dosyalarında gizli tanık olarak yer alan Tyrannosaurus Rex, Türkiye adalet yapılanmasının merkezi olarak kullanılan ofisteki toplantılarda örgütün bölgesel olarak topladığı himmet, burs ve diğer mali konuların analizi yapıldığını, bunun yanında bu toplantılarda örgüt içerisinde örgüt adına faaliyet gösterecek personelin özlük durumları ve bölgelerin personel ihtiyaçları konuşulduğunu anlattı. Gizli tanık, "Örgütün bölgesel olarak ne kadar Adalet Bakanlığı çalışanı olduğu, bunların durumları, örgütsel müktesebatlarının gelişimlerini ve örgüt içerisindeki takiplerinin raporlanması yapılmakla birlikte adliyelerde, cezaevlerinde çalışan örgüt mensuplarının getirmiş oldukları örgüt tarafından istihbari bilgi olarak değerlendirilen bilgiler görüşülürdü. Bu toplantılardan aldığı bilgileri zaman zaman Pensilvanya'ya giderek direkt olarak Fetullah Gülen'e brifing verirdi. Bunu kendisi dile getirirdi" diye konuştu.

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Eski cezaevi müdürü pensilvanya bekçiliği yapmış
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