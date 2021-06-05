HSK üyesinin acı günü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşturulan Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 kişilik aday listesi içerisinden TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla HSK üyeliğine seçilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyesi Ergün Şahin, kayınpederini kaybetti. Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle son bir buçuk ay içerisinde birçok ameliyat geçiren 65 yaşındaki Remzi Demirel, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ergun Şahin'in kayınpederi Remzi Demirel, memleketi Zonguldak Ereğli İlçesi Keşkek Köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Acı haberi alan Ergun Şahin, HSK üyeliğine TBMM'de seçilen 7 üye arasında bulunuyor. Şahin, 7 Haziran'da 11 yeni üyeyle birlikte göreve başlayacak.