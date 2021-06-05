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Giriş Tarihi: 5.6.2021

’ın kuzeyinde operasyon: 5 terörist etkisiz

BETÜL USTA BETÜL USTA
HALİT TURAN HALİT TURAN
Irak’ın kuzeyinde operasyon: 5 terörist etkisiz
IRAK'IN kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Şimşek' operasyonu bölgesinde, Mehmetçiğe ateş açan 2 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bitlis Tatvan'da gerçekleştirilen Eren-11 operasyonunda ise önceki gün öldürülen 3 teröristten birinin terör örgütünün sözde Tatvan sorumlusu Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu ortaya çıktı. Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten teröristin 'Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer aldığı tespit edildi.
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Irak’ın kuzeyinde operasyon: 5 terörist etkisiz
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