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Giriş Tarihi: 5.6.2021 13:22

merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

merkezli 10 farklı ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri gizli yapılanmasına yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10’u ihraç edilen astsubay toplam 22 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan Ankesör/Büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, itirafçı beyanları ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller sonucunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 12 astsubaya ilişkin gözaltı emri verildi.

OPERASYON YAPILDI

Yine soruşturma kapsamında askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan kapatılan Askeri Okul öğrencisi 10 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturma doğrultusunda İstanbul merkezli olarak 10 farklı ilde gece yapılan operasyonda 22 şüpheli yakanarak gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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