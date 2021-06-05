İstanbul’da pozitif vakalarda en düşük seviye görüldü

Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan... COVID'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

4 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 4 Haziran'da toplam 224 bin 681 test yapılırken, vaka sayısı 6 bin 169 oldu. Hasta sayısı 552, vefat sayısı ise 94'e düştü. 7 bin 617 hasta ise iyileşti.

Bugüne kadar yapılan test sayısı toplam 55 milyon 34 bin 469 oldu. Toplam 5 milyon 276 bin 468 vaka tespit edilirken, 47 bin 976 kişi vefat etti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.