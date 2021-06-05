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Giriş Tarihi: 5.6.2021 12:23

’da pozitif vakalarda en düşük seviye görüldü

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İstanbul’da pozitif vakalarda en düşük seviye görüldü

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda salgının başından beri İstanbul’da dün en düşük pozitif vaka seviyesinin görüldüğünü açıkladı.

Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan... COVID'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de 4 Haziran'da toplam 224 bin 681 test yapılırken, vaka sayısı 6 bin 169 oldu. Hasta sayısı 552, vefat sayısı ise 94'e düştü. 7 bin 617 hasta ise iyileşti.

Bugüne kadar yapılan test sayısı toplam 55 milyon 34 bin 469 oldu. Toplam 5 milyon 276 bin 468 vaka tespit edilirken, 47 bin 976 kişi vefat etti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

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İstanbul’da pozitif vakalarda en düşük seviye görüldü
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