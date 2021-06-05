İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 57 can kaybı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da, günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor.

2 BİN 436 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 238 bin 632 koronavirüs testi yapıldığı ve 2 bin 436 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 230 bin 153'e ulaştığı kaydedildi.

57 CAN KAYBI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 57 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 472'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 200 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 195 bin 369 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 48 kişi azalarak 788'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 37 milyon 69 bin 235 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 12 milyon 737 bin 533 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.