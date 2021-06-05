İyi Partili yöneticiden skandal paylaşım!

İyi Parti Söke İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Polat Zencirci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yayınladığı videolardaki sözlerine atıfta bulunarak, 'Şüphesiz ki uyanasınız diye Peker'i gönderdik' şeklinde paylaşım yapması tepkiler neden oldu.

Vatandaşlar, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alay eden Zencirci'ye sosyal medyadan tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Bu hadsiz mahkemede hesap vermeli" diye tepkisini dile getirdi.

Zencirci'nin paylaşımının üzerine 'alıntıdır' diye yazması da Zencirci'yi kurtaramadı. Zencirci, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İyi Parti Genel Merkezi'nin skandal paylaşım sonrası nasıl bir tutum izleyeceği merakla bekleniyor.