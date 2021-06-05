KCK ajandasındaki şifreli notlar çözüldü

DiyarbakırCumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'un koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da terör örgütü PKK'yla irtibatlı binaya yapılan baskında tavan arasına gizlenen bir ajanda ele geçirildi. Ajandadaki rakam ve harf gruplarından oluşan şifreli notların incelenmesinde, ajandada ismi geçen bazı kişilerin KCK'nın sözde mahalle meclisleri ile adalet divanında yargılama yapanlar oldukları saptandı. İhtilaf yaşayan, sorunları olan çok sayıda kişinin de bu sözde meclise başvuru yaparak yargılama sonucu karar vermelerini istedikleri belirlendi.Ajandadaki bilgilere göre, KCK'nın sözde sözleşmesinde, deşifre edilen bu yapılanmanın yerleşim yerinin büyüklüğüne göre şehir, kasaba veya mahallede halkın sözde demokratik işlerini yürüten organı olduğu kaydedildi. Ajandadaki notlarda yer alan mahalle meclislerinin başvuru listesindeki 22 kişinin kimliği tespit edilince ev ve işyerlerine baskın yapıldı. 17 kişi yakalanırken, 5 kişi ise aranıyor.