Makam aracını barona tahsis eden polis müdürüne dava

'TÜRK Escobar' lakaplı uyuşturucu baronu Nejat Daş'a makam aracını tahsis eden eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek ile makam şoförü polis memuruna dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, eski emniyet müdürü Yüksek, kendisine tahsis edilen resmi plakalı makam aracını Nejat Daş'ın kullanmasına izin verdiği ve 11 Mart ve 30 Nisan 2020 tarihlerinde Daş'ı gideceği yere götürmesi için şoförü olan polis memuru İbrahim Halil Akgül'e talimat verdiği kaydedildi. Akgül de talimat üzerine uyuşturucu baronu Daş'ı evinden alarak gitmek istediği noktalara taşıdı. Tutuklu olan Yüksek ve Akgül hakkında "Taşıt Kanunu'na Muhalefet" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Taraflara dilekçe sunmaları için süre verildi.