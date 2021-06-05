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Haberler Gündem Haberleri Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı
Giriş Tarihi: 5.6.2021 15:59 Son Güncelleme: 5.6.2021 16:11

Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı

'da Haziran ayı itibarıyla başlayan 'kademeli normalleşme' döneminin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik yoğunluğu tavan yaptı. İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'ndan alınan güncel verilere göre kent genelindeli trafik yoğunluğu yüzde 74'ü gördü.

Koronavirüs vakalarındaki artış hızının düşmesiyle Haziran ayında 'kademeli normalleşme' sürecine girilmiş ve bazı kısıtlamalar kaldırılırken bazı kısıtlamalar da yumuşatıldı. Uygulanan hafta sonu kısıtlaması da çift günden tek güne indirildi ve pazar gününe çekildi. İstanbullular da bu bağlamda Haziran ayının kısıtlamasız ilk cumartesi gününe uyandı. Hem hafta sonu tatili hem de sıcak havanın da etkisiyle yollara akın eden milyonlar, megakentte trafik yoğunluğu oluştudu. Başta E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere kentin bir çok noktasında trafik durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK YÜZDE 74'Ü GÖRDÜ

İBB'nin Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 15.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

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Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı
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