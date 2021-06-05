O alçaklara 4.5 yıl hapis talebi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mart'ta ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren reklam panolarına ilişkin, FETÖ'cüler Hafza Girdap ve Mehmet Murat Kaval hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Girdap ve Kaval hakkında kovuşturma izni vermesinin ardından savcılık şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, ilanı veren şirketin FETÖ kuruluşu olduğu, CEO'sunun Mehmet Murat Kaval, yönetici müdürünün de Hafsa Girdap olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İki şüpheli hakkında da 'FETÖ/PDY üyesi' olmak suçundan farklı soruşturmalar kapsamında yakalama kararlarının bulunduğu belirtildi. 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işledikleri belirtilen şüpheliler hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.