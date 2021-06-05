Piknikli protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında mahallede bulunan ağaçlık alanı yıkıp yerine konut inşaa etmek için 25 Mayıs'ta bölgede temel atma töreni düzenledi. Ancak mahalle sakinleri aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parklarının yıkılıp beton binaların yapılmasını istemiyor. Belediyenin olası müdahalelereni karşın parkta nöbet tutuyor. Mahalleli yıkım kararından dönülmesini beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bölgeye yapacağı kentsel dönüşüm projesinin fotoğraflarını yayınladı. Havadan görülen proje görsellerinde ise parkın yıkılarak yerine konutların inşa edildiği görüldü. Görsellerde mahallenin parkı kentsel dönüşüm alanında yer alıyor. Mahalleliler, hafriyat çalışması yapan İBB ekiplerinin parka olası müdahalesine karşı dün hep birlikte toplanarak piknik yaptı. Hazırladıkları yiyecek ve içeceklerle parka gelen mahalleliler günü parkta geçirdi. Konuya ilişkin konuşan Birol Durmuş ise "Biz riskli binaların yenilenmesine karşı değiliz. Biz parkımızın ve özellikle de tüm kurumlarda deprem toplanma alanı olarak tescilli olan parkımızın ortasına bina dikilmesini istemiyoruz" dedi.