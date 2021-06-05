Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı:2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçe girişinde meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gele Musa K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Erhan O., Musa K., Nesrin K., Leyla Ö., Emin A., Muahammed Ö. yaralanırken Nefise K. ile Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.