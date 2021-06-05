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Giriş Tarihi: 5.6.2021 21:36 Son Güncelleme: 5.6.2021 21:37

'te kamyonet ve otomobil çarpıştı:2 ölü, 6 yaralı

İHA
Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı:2 ölü, 6 yaralı

'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçe girişinde meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki kamyonet, ilçe girişinde karşı yönden gele Musa K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Erhan O., Musa K., Nesrin K., Leyla Ö., Emin A., Muahammed Ö. yaralanırken Nefise K. ile Emine K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt'te kamyonet ve otomobil çarpıştı:2 ölü, 6 yaralı
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