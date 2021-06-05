Son dakika | Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan denizlerdeki müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Murat Kurum, "650 bilim insanımız toplantımıza katıldı. Sahada 300 arkadaşımız Marmara'da numuneler alarak denetimlerini gerçekleştiriyor. " dedi.
YARIN PAYLAŞILACAK
Bakan Kurum, "Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle toplantı yapacağız. Eylem planını milletimizle paylaşacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik." dedi.
Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama