Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 5.6.2021 14:18 Son Güncelleme: 5.6.2021 14:57

| Bakan 'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

Son dakika | Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan denizlerdeki müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan denizlerdeki müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama geldi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Haliç'te ne yaptıysak, Marmara Denizi'nde de aynısını yapacağız. Kaderine terketmeyeceğiz. Çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, "650 bilim insanımız toplantımıza katıldı. Sahada 300 arkadaşımız Marmara'da numuneler alarak denetimlerini gerçekleştiriyor. " dedi.

YARIN PAYLAŞILACAK

Bakan Kurum, "Yarın Marmara Belediyeler Birliğiyle toplantı yapacağız. Eylem planını milletimizle paylaşacağız. Müsilajın en önemli sebebi kirlilik." dedi.

Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama

İtalya'nın Adriyatik Denizi müsilaj araştırmasında yaşam süresi detayı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan Murat Kurum'dan müsilaj tehdidiyle ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA