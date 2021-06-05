SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, Millet Bahçelerimiz başta olmak üzere yeşil alanlarımız da insanlarımıza adeta nefes borusu olmuştur.

Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimiz ile taçlandırıyoruz. 324 millet bahçesi yapma için kolları sıvamıştık. 61'ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi ise yapım aşamasındadır. 183 millet bahçemiz ile ilgili çalışmalar ise ihale aşamasındadır. İnşa ettiğimiz her millet bahçesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Çoğu millet bahçemiz insanlarımıza yürüme mesafesinde, depremlerde toplanma alanı olarak hizmet sunabilecek. Uzun Mehmet Camii ile birlikte oradan itibaren Karadeniz sahilini kordon boyu olarak bitirecek bir projeyi de hayata geçireceğiz.