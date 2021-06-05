Son dakika: İstanbul'da salgının başından beri en düşük vaka! İl Sağlık Müdürü güzel haberi duyurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.
"EN DÜŞÜK VAKA..."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE VAKA TABLOSU
4 Haziran koronavirüs tablosunda vaka sayısı 6.169, hasta sayısı 552, vefat sayısı 94 ve iyileşen sayısı 7.617 oldu.
İSTANBUL'DA AŞILAMADA 5 MİLYON GEÇİLDİ
Aşılamaya haziran ayında iyice hız verilirken, 50 yaş üstüne de randevuar açıldı. İstanbul'da aşılanan vatandaş sayısı 5 milyonu geçti. Türkiye genelinde ise bu rakam 30 milyonu aştı.