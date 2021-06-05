Son dakika: İstanbul'da salgının başından beri en düşük vaka! İl Sağlık Müdürü güzel haberi duyurdu

"EN DÜŞÜK VAKA..."



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım." ifadelerini kullandı.