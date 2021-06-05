Son dakika: Bakan Akar 'Ordubozanlar' diyerek ateş püskürdü: Engelleyemeyeceksiniz, gölgeleyemeyeceksiniz...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ordusunu ve komuta kademesini hedef alan, başka ülkelerin topraklarında gözü olduğunu iddia edenlere çok sert çıktı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef tahtasına oturtma gayretine dikkat çekti, "Ordu bozanlar var" dedi. Akar, 'Ordubozanlar' olarak tanımladıklarına seslendi, "TSK'nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler." ifadelerini kullandı.

"ORDUBOZANLAR BAŞARIMIZA ENGEL OLAMAYACAK, GÖLGELEYEMEYECEK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çok sert ifadeler kullandığı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Yalanla dolanla ordumuza ve onun komuta heyetine dil uzatmayı adet haline getiren ordubozanlar var. Fitne ve fesat peşinde koşan bu ordubozanlar, TSK'nın tatbikatlardaki ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla üç kıtada icra etmekte olduğu operasyonlardaki başarılarını engelleyemeyecekler, gölgeleyemeyecekler.

"AÇIKÇA İFADE EDİYORUZ: KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ, MUKTEDİRİZ"

Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.