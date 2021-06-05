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Giriş Tarihi: 5.6.2021 17:04 Son Güncelleme: 5.6.2021 17:16

Son dakika: 'in ifadesi ortaya çıktı: terör örgütünün lideridir...

Son dakika: Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir...

Son dakika haberine göre; MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi 'in ifadesi ortaya çıktı. 33 sayfalık ifade veren Selahaddin Gülen, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, örgütün kritik isimlerini deşifre etti. Gülen, 'Amcamdır' dediği 'in FETÖ'nün lideri olduğunu bildirdi.

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA: FETÖ elebaşının yeğeninin itirafları ortaya çıktı! İşte Selahaddin Gülen'in ifadesinin detayları...

Gülen'in ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. En üst düzey isimler hakkında bilgi verdi. FETÖ'nün yapılanması ve şeması ile ilgili emniyet ve savcılık birimleri ile paylaştı. Fetullah Gülen'in şahsı ile alakalı, "Benim amcamdır. Örgüt içinde niyetini ne kadar kötü olarak göstermese de, FETÖ'nün lideridir. FETÖ bir terör örgütüdür.

Kenya'ya evlenmek için gittiğini, gözaltına alındığını ABD makamlarının devreye girmesi ile serbest kaldığını söyledi. Örgütte psikolojik kopmalar başladığını belirtti.

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Son dakika: Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir...
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