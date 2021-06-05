Son dakika: Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir...

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı.

SON DAKİKA: FETÖ elebaşının yeğeninin itirafları ortaya çıktı! İşte Selahaddin Gülen'in ifadesinin detayları...

Gülen'in ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. En üst düzey isimler hakkında bilgi verdi. FETÖ'nün yapılanması ve şeması ile ilgili emniyet ve savcılık birimleri ile paylaştı. Fetullah Gülen'in şahsı ile alakalı, "Benim amcamdır. Örgüt içinde niyetini ne kadar kötü olarak göstermese de, FETÖ'nün lideridir. FETÖ bir terör örgütüdür.

Kenya'ya evlenmek için gittiğini, gözaltına alındığını ABD makamlarının devreye girmesi ile serbest kaldığını söyledi. Örgütte psikolojik kopmalar başladığını belirtti.