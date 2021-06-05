TSK hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor

Başkan Erdoğan, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi:Yerli ve milli silah sistemlerini, gemileri, uçakları, insansız hava ve su üstü araçları tatbikatta test ettik.Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe, sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor. Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini gördükMilletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin menfaatlerinin korunmasında donanmamız büyük kararlılık gösterdi.