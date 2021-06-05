Son dakika: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SEÇİMLER İÇİN MUAFİYET UYGULANACAK

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler, yarın uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olacak.