Vatandaşlar Uzun Mehmet Camiye akın etti

Zonguldak'ın çehresini değiştiren dev projelerden biri olan ve kapalı alanında 6 bin açık alanında 7 bin 500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahip Uzun Mehmet Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar camide namazlarını kılarken çocuklarda yeşil alanda vakitlerini geçirdiler.

Uzun Mehmet Camiye gelerek ibadetini gerçekleştiren Salih Terzi, "Dün açılış için İstanbul'dan Zonguldak'a geldim. Camiyi yapanlardan binlerce kez Allah razı olsun. Çocuklarımı park alanına getirip onları orada bıraktım. Onlar orada oyunlar oynarken bizlerde namazımızı kılıyoruz" dedi.

Vatandaş Çetin Beyaz ise şunları söyledi, "Zonguldak Kent Merkezinde böyle bir camiye ihtiyaç vardı ve camiinin yapılmasına çok sevindim. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla cuma namazını kıldık, bugün de öğle namazıyla devam ettik" diye konuştu.