1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızlandı! Dev projede kritik aşamaya geçildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı için ve işçilerin üzerinde yürüyebilmesi için kurulan kedi yolunun kuzey ve güney bölümlerine geçişi sağlayan köprülerin söküm çalışmaları başladı. Bu nedenle Çanakkale Boğazı, saat 10.15'te Kuzey'den Güney'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz, akşam saat 21.00'e kadar gemi geçişlerine kapalı kalacak. Öte yandan, tabliye bloklarının montajı için gelen Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç de çalışmalarda yer alıyor. İlk tabliye bloğunun Haziran ayı içerisinde montajı yapılması planlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.