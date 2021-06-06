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Giriş Tarihi: 6.6.2021 20:30

'ın Güney beldesi belediye seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Karabacak kazandı

AA
Afyonkarahisar'ın Güney beldesi belediye seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Karabacak kazandı

'ın ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı oldu.

Beldede 2 okulda kurulan 8 sandıkta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

'a bağlı, 1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı.

AK Parti'den , CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den Burak Enes Kamburoğlu, Gelecek Partisinden Osman Aydepe, Büyük Birlik Partisinden (BBP) Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisinden Ayten Karakaya, Saadet Partisinden (SP) Hamza Gümüşkanat ve Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Sunay Akarsu'nun yarıştığı seçimde, AK Parti 1021, BBP 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.

Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Karabacak kazandı.

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Afyonkarahisar'ın Güney beldesi belediye seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Karabacak kazandı
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