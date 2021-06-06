Afyonkarahisar'ın Güney beldesi belediye seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Karabacak kazandı





CAN: "AFYONKARAHİSAR GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇIMLERI AHMET DAVUTOĞLU'NA, KAPAK OLMUŞ"



AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da; "Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri Ahmet Davutoğlu'na, Kapak olmuş. AK Parti 1024, Gelecek Partisi, 15 oy aldı. 1 Kasım'da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis'in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş." dedi.





Ramazan Can; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'i seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.



Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 21 oy ile AK Parti belediye başkanlığını kazandı.



Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu.

Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılan seçim için iddialı açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu'nun adayı, yalnızca 17 oy alabildi.

DAVUTOĞLU'NUN İDDİALI 'GÜNEY' AÇIKLAMASI

Davutoğlu, "İnşallah hafta sonu da Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da" demişti.