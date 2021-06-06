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Giriş Tarihi: 6.6.2021 15:47

'den '' sorununun çözümüne ilişkin komisyon

DHA
AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon

Grup Başkanvekili , 'ndeki (deniz salyası) sorununa çözüm üretilmesi ve oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik 'Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair hazırlanan önergeyi görüşeceklerini açıkladı

AK Partili Turan, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta görüşülecek 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yanında, 'ndeki sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik 'Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair hazırlanan önergeyi görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

Turan, "İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır. Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz 'Çevre Koruma Haftası'nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. 'Mavi Vatan'ımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek" dedi.

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AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon
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