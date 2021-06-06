AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon

Turan, "İklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklığının aşırı yükselmesi, Marmara Denizi'nin durgun yapısı ve kirlilik gibi etkenler müsilaj problemine neden olmaktadır. Bu kaynaklar arasında kontrol edilebilen tek etken kirliliktir. İçinde bulunduğumuz 'Çevre Koruma Haftası'nda denizlerdeki kirliliğin önüne geçilmesi, sorunlara çözüm üretilmesi, gerekli tedbirlerin alınması adına böyle bir adımın atılması son derece kıymetli. 'Mavi Vatan'ımız olan denizlerimizi, doğayı, çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak öncelikli hedeflerimizden olmaya devam edecek" dedi.