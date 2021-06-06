Avrupa Uzay Ajansı, Ay’daki ilk kolonilerin nasıl görüneceğini paylaştı

"DÜNYANIN ÖTESİNDE BİR GELECEK TASAVVUR ETMEMİZİ SAĞLADI"



Avrupa Uzay Ajansı uzmanları ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Havacılık ve Uzay Departmanı'nda profesör olan eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman'ın destek sağladığı 4 dakikalık kısa film, Ay'da yaşamın gerçekçi bir şekilde nasıl olacağı anlatılırken, Ay modülünün yakından ayrıntıları, ziyaretçilerin Ay ortamındaki günlük yaşamı hayal etmeleri ve tasarımını mümkün kılan mühendislik ve teknolojiyi anlamalarını sağlıyor. Mimarlık firmasının baş tasarımcısı Daniel İnocent, "Burada karşılaşılan zorluklar yeni çözümlere ilham verdi ve insanlık için dünyanın ötesinde bir gelecek tasavvur etmemizi sağladı" dedi.

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