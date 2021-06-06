Son dakika... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde, Mahmur'u adres göstererek çok önemli bir bilgi paylaştı. Buranın teröre nasıl destek veren bir kuluçka yuvası olduğunu delilleriyle açıkladı ve buraya yapılacak bir müdahalenin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımızın bu mesajları hem ulusa hem de bu işin muhatabı ülkelere de dolaylı bir mesajtır. Aksi takdirde Türkiye'nin buraya bir operasyonu tercih değil zorunluluktur demiştik. Mahmur son zamanlarda aldığımız saldırıların da bir beşiğine dönüşmüştü. Bir bataklık haline dönüşmüştü. Artık hem Sincar'a hem Mahmur'a hem de Kandil'e operasyon kaçınılmaz oldu. MİT'in çok büyük bir başarısı ortada.

PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi. Coşkun Başbuğ, operasyonu değerlendirdi | Video