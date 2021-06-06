Son dakika... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Son dakika! Başkan Erdoğan açıkladı! PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi | Video
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, "Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün "kuluçka merkezi" olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." dedi.
Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2021
Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi.
MİT'TEN NOKTA OPERASYON
MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur Genel Sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman BOZKIR, beraberindeki iki teröristle birlikte 05.06.2021 tarihinde etkisiz hale getirildi.
ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ
Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod adlı Selman BOZKIR, MİT'in hedef listesine alındı.
PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman BOZKIR, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.
Doktor Hüseyin kod adlı terörist Selman BOZKIR
Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.
Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği/yetiştirdiği belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman BOZKIR, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde, Mahmur'u adres göstererek çok önemli bir bilgi paylaştı. Buranın teröre nasıl destek veren bir kuluçka yuvası olduğunu delilleriyle açıkladı ve buraya yapılacak bir müdahalenin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımızın bu mesajları hem ulusa hem de bu işin muhatabı ülkelere de dolaylı bir mesajtır. Aksi takdirde Türkiye'nin buraya bir operasyonu tercih değil zorunluluktur demiştik. Mahmur son zamanlarda aldığımız saldırıların da bir beşiğine dönüşmüştü. Bir bataklık haline dönüşmüştü. Artık hem Sincar'a hem Mahmur'a hem de Kandil'e operasyon kaçınılmaz oldu. MİT'in çok büyük bir başarısı ortada.
PKK'nın "Mahmur Sorumlusu" etkisiz hale getirildi. Coşkun Başbuğ, operasyonu değerlendirdi | Video