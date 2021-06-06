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Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:54

Son dakika: KKTC’ye gidecekler dikkat! Tarih belli oldu

Son dakika: KKTC’ye gidecekler dikkat! Tarih belli oldu

(EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, yeni tip kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

(EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, yeni tip kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 'KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine' uyarısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur." denildi.

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Son dakika: KKTC’ye gidecekler dikkat! Tarih belli oldu
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