MSB: Dost ve müttefik ülkeler terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye desteğini kesmeli

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK/YPG terör örgütünün Peşmerge güçlerine saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği bildirildi. PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu saldırısının, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtı olduğu vurgulanarak,şunlar kaydedildi:

"MÜTTEFİK ÜLKELER PKK/KCK/YPG'YE DESTEĞİNİ KESMELİDİR"



"PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir.