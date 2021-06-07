Ahmet Şık skandal sözlerini daha ileri götürdü: "Devlet seri cinayetler işleten bir katildir" O sözlere tepkiler dinmiyor!





CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU İSE DESTEK VERDİ



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Ahmet Şık'a sosyal medyadan destek verdi. Tanrıkulu, "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözlerini sarf eden Ahmet Şık için "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta. @sahmetsahmet" ifadelerini kullandı.



AHMET ŞIK SÖZLERİNİ DAHA İLERİ GÖTÜRDÜ: "DEVLET SERİ CİNAYETLER İŞLETEN BİR KATİLDİR"



TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri tepkiyle karşılandıktan ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma açılmasından sonra sosyal medya hesabından sözlerini daha da ileri götürdü.



Şık sosyal medya hesabından, "Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" ifadelerini kullandı.



AHMET ŞIK TAM OLARAK NELER DEMİŞTİ?



Ahmet Şık, katıldığı programın sonlarında Türkiye'deki muhalefetle ilgili görüşlerini dile getirirken, " (...) Muhalefetin yaptığı şey belli. Düzen içi muhalefet diye bir tanım vardır literatürde. Ben istisnasız, birkaçını ayırarak söylüyorum, parlamento içerisinde ciddi bir düzen içinde bir muhalefet vardır. Bizim derdimizin sistemle ilgili olduğunu herkesin kafasında yer etmesi gerekiyor. Ben bu bozuk düzene sahip olma yarışı içerisinde herhangi bir muhalif partiden bu ülkeye bir hayır geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla kendimizi konumlandıracağımı yer düzen karşıtı olmaktır. Bana hep şey deniyor ya! Devlete katil demiş bir adam. Ya evet, bu devlet katil kardeşim. Bana bunu söylediğim için kızanlar Sedat Peker'in devletin katil olduğunu anlattığı videolardan ya öyle miymiş diyorlar ya da alkışlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



"EVET, TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR"



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katil olduğunu söyleyen Ahmet Şık, "Evet, Türkiye devleti katildir. Tıpkı dünyanın diğer devletleri gibi. En ileri demokrasinin örnek alındığı ülkelerinin tarihlerinde de konolizasyon sürecinde ellerine bulaşmış ve ne kadar yıkasa da çıkamayacak kan vardır. Bütün devletlerin tarihi kanlıdır. Türkiye bundan azade değil ki!" demişti.



"BU DEVLETİ YIKMAMIZ GEREK"



TİP Milletvekili Ahmet Şık, devleti yıkmak gerektiğini şu cümleler içerisinde dile getirmişti: "Bu 40 yıldır savaş neden var? Bu kadar insan neden öldü? Adına asker diyin, polis diyin, örgüt üyesi diyin neden ölüyor bu insanlar? Bu insanların kanı sadece birbirine ateş eden insanların eline bulaşmıyor, bu devletin eline bulaşıyor. Evet, bu devlet katil! Ve evet bu devleti yıkmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü gerçekten odağına yurttaşı koyan, asgari hukuk ve demokrasi normlarını kendine rehber edilmiş, bu ülkede barışı tesis edecek doğru bir devleti kurmak için yıkmak gerekiyor. Bu ülkenin devleti Recep Tayyip Erdoğan'dır, Devlet Bahçeli'dir ondan da öncekilerdir. Zaten onlar olduğu için bu devlet var. Devlette devamlılık dediğimiz şeyler ilke bu tür ilkesiz siyasetçiler üzerinden var. Çünkü herkes kendi menfaatini düşünüyor. Bu devleti yıkmadan doğru devleti kurmadan bu ülkede ne hukukun üstünlüğünü egemen kılabiliriz ne demokratik değerlerin burada köklü bir şekilde yer edinmesini sağlayabiliriz ne de barışı tesis edebiliriz. Bu kadar basit!"



"BU BİR DEVLET GELENEĞİDİR, SİSTEMDİR"



Şık konuşmasının devamında şunları söylemişti: "Osman Kavala'nın neden içeride olduğunun sorusunu sadece AKP karşıtlığıyla açıklıyorsak, koca bir ahmaklık. Selahattin Demirtaş'ın Gülten Kışanak'ın neden içerde olduğunu, bir dolu siyasetçinin neden sürgüne gittiğini, bu savaşın 40 yıldır neden sürdüğünü sadece AKP karşıtlığıyla olmakla açıklamaya devam etmek kat ve kat ahmaklık. Bu bir devlet geleneğidir, sistemdir. Düzen dediğimiz şey bu, bizim itiraz etmemiz gereken şey bu! Yıllara yayılmış kirli tarih içerisinde herkesin az ya da çok kire bulaşmış olduğu bir gerçek. Ama biz bu kirden arınmak istiyorsak ya da çocuklarımızın bulaşmasını istemiyorsak, bu gerçekle yüzleşeceğiz. Evet, kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir katil devlettir.



Sen yeni cinayetler işlemesine engellemek istemiyorsan da bunu yıkacaksın ve doğru devleti kuracaksın. Bu kadar basit. Bunu söylediğim için beni devlet düşmanı... Hayır, ben devlet düşmanı değilim ya! Ben doğru devletin burada tesis edilmesini isteyen ve bu ülkeyi önemseyen bir yurttaşlık bilinciyle konuşuyorum. Herkesin de asgari o yurttaşlık bilincine sahip olması gerektiğini söylüyorum ama bu yok!